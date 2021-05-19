"Газпром" станет спонсором Евро-2020

Фото: твиттер "Газпром"/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Василий Конов, государственная нефтяная Компания Азербайджанской Республики (SOCAR) больше не является спонсором Евро-2020. Вместо нее официальным спонсором будет "Газпром"

Также отмечается, что эмблема SOCAR уже удалена из списка партнеров Евро-2020.

Напомним, что чемпионат Европы перенесен на это лето.

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