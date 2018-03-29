Газзаев: "Братья Березуцкие и Игнашевич обязаны сыграть на ЧМ-2018"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что российской команде нужны защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий, а также Сергей Игнашевич.

"Я считаю, нужно поддержать Черчесова. Он принял команду в не очень хорошем состоянии. Во всех линиях не хватает исполнительского мастерства, технической оснащенности. Есть куда расти, одним словом. Но времени, повторюсь, мало. До чемпионата мира кардинально ничего уже не поменяется.

Что касается центра обороны… Объективно – сильнейшие защитники сейчас играют в ЦСКА. И не важно, сколько им лет, отказывались они от выступлений за сборную или не отказывались… Нужно разговаривать со всеми, кто способен принести пользу.

Глядя на ситуацию с позиции самих игроков, я, к примеру, не представляю, что может быть лучше, чем завершить карьеру в родной сборной на домашнем чемпионате мира. Об этом мечтали десятки предыдущих поколений футболистов еще с союзных времен.

Почему же братья Березуцкие и Сергей Игнашевич отказались от ЧМ-2018? Не знаю, мне сложно сказать. Я отношусь к ним с большой симпатией, но считаю, что они обязаны сыграть на чемпионате мира. Они столько сделали для развития нашего футбола, клуба ЦСКА. Сложно представить сборную на главном турнире четырехлетия без таких футболистов", - приводят слова Газзаева российские СМИ.

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