Газзаев: "Братья Березуцкие и Игнашевич обязаны сыграть на ЧМ-2018"
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что российской команде нужны защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий, а также Сергей Игнашевич.
"Я считаю, нужно поддержать Черчесова. Он принял команду в не очень хорошем состоянии. Во всех линиях не хватает исполнительского мастерства, технической оснащенности. Есть куда расти, одним словом. Но времени, повторюсь, мало. До чемпионата мира кардинально ничего уже не поменяется.
Что касается центра обороны… Объективно – сильнейшие защитники сейчас играют в ЦСКА. И не важно, сколько им лет, отказывались они от выступлений за сборную или не отказывались… Нужно разговаривать со всеми, кто способен принести пользу.
Глядя на ситуацию с позиции самих игроков, я, к примеру, не представляю, что может быть лучше, чем завершить карьеру в родной сборной на домашнем чемпионате мира. Об этом мечтали десятки предыдущих поколений футболистов еще с союзных времен.
Почему же братья Березуцкие и Сергей Игнашевич отказались от ЧМ-2018? Не знаю, мне сложно сказать. Я отношусь к ним с большой симпатией, но считаю, что они обязаны сыграть на чемпионате мира. Они столько сделали для развития нашего футбола, клуба ЦСКА. Сложно представить сборную на главном турнире четырехлетия без таких футболистов", - приводят слова Газзаева российские СМИ.
Не пропустите: Мостовой: "Меня можно взять в сборную России, от меня ни один саудит не убежит". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory
-
Избиение "Альбиселесте" в Мадриде: Испания громит Аргентину
-
На последних минутах Италия уходит от поражения в матче с Англией
-
Не реванш, но победа: Бразилия в гостях обыграла Германию
-
И снова без шансов для команды Черчесова: Россия проигрывает Франции
Лента новостей
-
Газзаев: "Братья Березуцкие и Игнашевич обязаны сыграть на ЧМ-2018"
-
Футбол на льдине: фанатам ничего не помешает
-
Дзюба: "Уткин - жалкий человек"
-
Скауты "Барселоны" трижды просматривали де Лигта за последний месяц
-
Определены сроки возвращения в строй Неймара
-
Тренер "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович не простой смертный, поэтому он может сыграть уже в эту субботу"
-
Дзюба: "Я должен заслужить вызов в сборную России"
-
Ари: "Готов помочь сборной России"
-
Гиггз: "Я очень нервничал во время дебютного матча со сборной Уэльса"
-
Коутиньо продемонстировал свой дом в Барселоне
-
Шевченко: "Жду возможности поработать в клубе"
-
Асенсио: "В сборной Испании жесткая конкуренция"
-
Орлов предлагает "Зениту" умерить амбиции
-
Мончи: "Рома" продала Салаха до того, как наступил эффект Неймара"
-
Мертенс поиздевался над Лукаку в соцсети
-
Старридж получил очередную травму
-
Кокорин вошел в число десяти топ-футболистов, рискующих пропустить ЧМ-2018
-
Ди Франческо: "Рома" уважает "Барселону", но не боится ее"
-
Тевес травмировался, играя в футбол в тюрьме
-
Английский клуб уволил тренера, а затем вернул его спустя 10 дней
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|23
|44
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12