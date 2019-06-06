Газзаев: "Целью РПЛ должно быть попадание в тройку лучших чемпионатов Европы"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев уверен, что Российская Премьер-Лига способна прогрессировать и достичь уровня сильнейших европейских чемпионатов.

"Наши клубы из РПЛ должны показывать такой уровень игры, который соответствует инфраструктуре, которая была построена к чемпионату мира. Все стадионы соответствуют четвертой категории, наша лига должна не за шестое место бороться, а ставить себе цель войти в тройку чемпионатов.

Что касается финансового вопроса, мы должны значительно увеличить цену на телевизионные права. Чемпион Англии получает 160 миллионов фунтов, а команда, которая вылетает в Англии, получает 120 миллионов. А у нас "Зенит", который стал чемпионом, получает всего около 4-5 миллионов евро. Разве это правильно?" - приводят слова Газзаева российские СМИ.

По итогам завершившегося евросезона Россия финишировала на шестом месте в рейтинге УЕФА, что позволит ей выставить по три команды в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. При этом, от четвертой позиции, которая позволит делегировать четыре команды в Лигу Чемпионов, Россия отстает на 21 балл.

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