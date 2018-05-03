Газзаев: "Чемпионат Мира по футболу в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее мундиали"

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Газзаев: "Чемпионат Мира по футболу в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее мундиали"Известный тренер Валерий Газзаев выразил уверенность в том, что Чемпионат Мира в России пройдет на самом высоком уровне.

"Уверен, что с точки зрения организации, с точки зрения обеспечения безопасности, а также доброжелательного отношения Чемпионат Мира по футболу в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее мундиали.

Кубок Конфедераций, ставший в прошлом году генеральной репетицией Чемпионата Мира, подтвердил, что в организационных вопросах таких соревнований Россия прекрасно справляется. Осталось справиться и в игровых вопросах, чтобы порадовать миллионную аудиторию болельщиков сборной России", - цитирует 63-летнего специалиста Р-Спорт.

Напомним, Колобков поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru

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Газзаев: "Уверен, что лить воду на мельницу государственной пропаганды в разы выгоднее, чем тренировать клуб. Здесь нет никаких рисков".

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