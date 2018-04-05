Газзаев: "ЧМ может стать для Головина звездным часом"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах хавбека сборной России Александра Головина на Чемпионате Мира-2018.

"Головин сегодня, безусловно, лидер средней линии ЦСКА. А его дальнейшие перспективы? Давайте подождем и посмотрим на него на Чемпионате Мира. Не исключаю, что этот турнир может стать для Александра звездным часом. А сейчас говорить о том, что Арсен Венгер или кто-то еще обратил на него внимание не имеет смысла. Это скорее работа прессы. Все покажет Чемпионат Мира в России. Если Головин поставил перед собой цель играть в топовом европейском клубе, тогда Чемпионат Мира – самая подходящая площадка для демонстрации своих футбольных качеств и козырей", - сказал он.

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