Газзаев: "Две игры сыграли на очень высоком уровне"

Известный тренер Валерий Газзаев подвел итог старту сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Мы вышли из группы. И это уже фактически задача минимум решена, досрочно причем. Две игры сыграли на очень высоком уровне, с хорошим результатом", - приводит слова 63-летнего специалиста Р-Спорт.

Напомним, Кутепов подвел итог матчу против Египта. | soccernews.ru