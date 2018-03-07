Газзаев: "Если бы братья Березуцкие сыграли на Чемпионате Мира, это было бы блестящим завершением их карьеры в сборной"

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Газзаев: "Если бы братья Березуцкие сыграли на Чемпионате Мира, это было бы блестящим завершением их карьеры в сборной"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал уход из национальной команды защитников ЦСКА Алексея и Василия Березуцких.

"Очень жаль, что братья приняли такое решение. Мне кажется, завершение карьеры было бы блестящим, сыграй Василий и Алексей на чемпионате мира – турнире, которого они заслуживают отношением к футболу и стране. На мой взгляд, защитники могли бы еще помочь сборной, у них колоссальный опыт. Наверное, для прекращения выступлений за национальную команду есть определенные причины и мотивы. Я очень сожалею, но решение надо уважать. И, тем не менее, необходимо смотреть в будущее – молодые игроки, имеющие амбиции, получают возможность реализовать себя и показать всему миру свои лучшие качества.

Положение дел в обороне сборной, учитывая травмы Джикии и Васина, сложное. Но безвыходных ситуаций не бывает. Задача тренерского штаба – подобрать футболистов и в ближайших матчах, особенно на уровне Бразилии и Франции, мы должны посмотреть прообраз нашей сборной на чемпионате мира. Это касается и игроков обороны. В спорте всегда случаются разные обстоятельства – травмы, карточки… Нужно находить выход", - приводят слова Газзаева российские СМИ.

Не пропустите: Официально: Березуцкие приняли окончательное решение по своей карьере в сборной. | http://soccernews.ru

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