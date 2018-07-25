Газзаев: "Головин сделал правильный выбор"

Известный тренер Валерий Газзаев поделился мнением о грядущем переходе Александра Головина в "Монако".

"Головин выбрал не худший вариант. Был выбор между "Челси" и "Монако". Он выбрал верно. Французский клуб продуктивно работает с молодыми игроками. Мбаппе вышел оттуда и многие другие футболисты, которые сейчас выступают в ведущих клубах Европы. Ему нужно будет адаптироваться ко всем особенностям французского чемпионата. ПСЖ стоит особняком, но "Монако" выступает постоянно в Лиге Чемпионов. Для Головина это отличная возможность заявить о себе.

Не сомневаюсь, что Александр станет футболистом стартового состава. Его ждёт большое будущее. Трудно сказать, что будет через два года, но сейчас у него появилась великолепная возможность. Нашему футболисту важно начать изучать язык, чтобы он сразу влился в коллектив, в чемпионат. Когда есть общение, адаптация проходит легче. Головин прошёл хорошую школу в ЦСКА, в сборной себя проявил. Будем надеяться, что его карьера сложится успешнее, чем у других наших футболистов, которые уезжали в Европу. У него всё впереди!" - приводят слова Газзаева российские СМИ.

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