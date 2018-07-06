Газзаев: "Головин" уже подписал контракт с "Челси"

Известный тренер Валерий Газзаев сделал сенсационное заявление по будущему полузащитника московского ЦСКА Александра Головина.

"Насколько я знаю, он уже подписал контракт с "Челси". Мне кажется, что это достаточно хорошая возможность и хороший контракт. Это плюс, но и большая ответственность. Я думаю, что он уже готов, учитывая то, как он проводит матчи Чемпионата Мира, проводил матчи национального первенства и Лиги Чемпионов", - цитирует 63-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, защитник "Витесса" оценил перспективы Головина заиграть в Европе. | soccernews.ru