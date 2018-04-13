Газзаев хочет, чтобы Игнашевич и братья Березуцкие завершили карьеру на ЧМ-2018

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Газзаев хочет, чтобы Игнашевич и братья Березуцкие завершили карьеру на ЧМ-2018

Известный российский тренер Валерий Газзаев хочет, чтобы защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, а также Василий и Алексей Березуцкие завершили карьеру на домашнем Чемпионате Мира.

"Березуцкие и Игнашевич заслуживают исключительно самых добрых и тёплых слов в отношении преданности и своей стране, и своей сборной, и своему клубу. Мне очень хотелось бы, чтобы эти ребята закончили свою карьеру очень красиво - в составе национальной команды на домашнем Чемпионате Мира. И, надеюсь, что с хорошим результатом. Что же ещё лучше можно придумать? И они это заслужили по праву и по определению. Вот это было бы блестящим финишем" - сказал Газзаев.

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