Газзаев: "Хочу отметить молодежь ЦСКА, в клубе выбран правильный вектор развития"

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что руководство армейского клуба правильно ведет стратегию развития клуба.

"Хочу отметить молодежь ЦСКА. Сегодня тренерский штаб очень доверяет ей. И руководителям, и болельщикам необходимо набраться терпения. Сразу ничего не бывает. Молодежь очень талантлива. Игры в Лиге чемпионов будут придавать им уверенности, они прибавят в мастерстве. Считаю, что сегодня в клубе выбран правильный вектор развития", - приводят слова Газзаева российские СМИ.

Напомним, что в матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов ЦСКА обыграл на выезде "Базель" (2:1) и теперь делит с швейцарским клубом 2-3 места в турнирной таблице.

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