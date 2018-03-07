Газзаев: "Игра между "Локомотивом" и "Спартаком" превратилась в средний матч"

Известный тренер Валерий Газзаев дал комментарий по московскому дерби между "Локомотивом" и "Спартаком".

"Лидеры чемпионата играли в футбол на снегу. Это, конечно, ненормально. Посмотрите, насколько сильно возрос травматизм из-за игр в сложную погоду. Встреча претендентов на золото - "Локомотива" и "Спартака" — превратилась в средний матч, потому что в таких условиях невозможно показать все свое мастерство. Надо отдать должное игрокам, которые постарались и продемонстрировали хотя бы какое-то подобие футбола. Хотя больше это было похоже на хоккей. И спасибо всем болельщикам, пришедшим на стадион в такую погоду", - цитирует 63-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Асхабадзе хотел привезти в "Спартак" Салаха и Мане. | soccernews.ru