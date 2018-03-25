Газзаев: "Игра против Бразилии - жалкое зрелище"

Известный тренер Валерий Газзаев оценил игру сборной России в товарищеском матче против национальной команды Бразилии.

"Жалкое зрелище… Мы проиграли практически во всех компонентах игры, которые только существуют... В индивидуальном, техническом оснащении. В тактике. В розыгрыше мяча. В контроле мяча. Играли фактически только на контратаках. Уступали в каждом эпизоде. До счета 0:3 практически ничего не было, только потом бразильцы встали, пошла череда замен, у нас же началась своего рода агония. Будем честны: бразильцы забили бы еще мяча два-три, если бы не Акинфеев. Очень сложно говорить о каких-то перспективах. Они туманны", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Романцев подвел итог матчу против Бразилии. | soccernews.ru