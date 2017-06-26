Газзаев: "К чемпионату мира-2018 надо было готовиться с 2010 года"

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Газзаев: "К чемпионату мира-2018 надо было готовиться с 2010 года"Известный российский тренер Валерий Газзаев раскритиковал игру сборной России на Кубке Конфедераций, где команда не смогла выйти из группы.

По мнению специалиста, подготовку к чемпионату мира-2018 нужно было начинать в 2010 году. 

"И в очередной раз хочу повторить то, о чем часто говорил. Сейчас мы на скорую руку стараемся что-то придумать, чтобы спасти свою репутацию на домашнем чемпионате мира. Но беда в том, что подготовку к ЧМ-2018 надо было начинать еще в 2010 году, когда мы получили уникальную возможность – право провести первенство планеты. Стран, которые удостоились такой чести, всего 17 за всю историю", - сказал он. 

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