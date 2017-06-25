Газзаев: "Как смеет дилетант говорить такие вещи про Жиркова, который так много сделал для российского футбола?"
Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев раскритиковал члена исполкома Игоря Лебедева, который заявил, что защитнику российской сборной Юрию Жиркову надо "дать в морду".
"Это глупое заявление – чистой воды популизм!. Как вообще смеет дилетант говорить такие вещи?! Особенно про Жиркова – человека, который так много сделал для российского футбола. Юрий выигрывал для России бронзу чемпионата Европы-2008 и Кубок УЕФА в составе ЦСКА, с 2005 года постоянно защищает цвета национальной сборной, выступал за один из лучших клубов мира - "Челси"! Да, в матче с Мексикой Жирков заработал красную карточку, когда в нервной обстановке ошибся в пылу борьбы. Никто не оспаривает факт его ошибки – но это тоже часть игры. Причем как раз по игре Жирков на Кубке конфедераций был одним из лучших, самых активных в составе нашей национальной команды во всех трех матчах!
Ни у одного профессионала язык не повернется так оскорбить игрока. То же самое, кстати, касается слов того же самого человека про Акинфеева. Да откуда ему вообще знать, что делают в спортивных школах – это известно настоящим специалистам, профессионалам, а не тем, кто специализируется на необдуманных и откровенно популистских заявлениях. Я категорически против такого поведения. Дилетанты не должны рассуждать о футболе", - приводят слова Газзаева российские СМИ.
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