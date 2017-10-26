Газзаев: "Куда смотрит РФС? У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры"

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Газзаев: "Куда смотрит РФС? У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры"Известный тренер Валерий Газзаев выступил с критикой в адрес Российского футбольного союза за ненадлежащую подготовку молодых наставников.

"Что касается профессиональной оценки нашего тренерского сообщества, то оно оставляет желать лучшего. Сегодня у нас набирают по 40 тренеров, никакой качественной подготовки я не вижу, потому что нет у нас молодых тренеров, которые могли бы себя зарекомендовать с самой лучшей стороны. Поэтому сегодня приглашаются иностранные специалисты в клубы и национальные сборные, хотя я категорически против этого.

У нас даже в первом дивизионе работают иностранные тренеры, куда это годится, куда смотрит РФС? Ладно, в ведущих клубах страны работают иностранцы, но не в первом дивизионе. Там должны наши тренеры работать. Нужно совершенствовать систему подготовки тренерских кадров", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, появилось фото официального мяча ЧМ-2018. | soccernews.ru

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