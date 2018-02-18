Газзаев: "Мало верится в возвращение к тренерской работе"

Известный наставник Валерий Газзаев высказался о своих шансах на возвращение к тренерской деятельности.

"Могу ли вернуться к работе тренером? Сложно сказать. Мне сложно ответить на этот вопрос. Во всяком случае в ближайшие три с половиной года мне придется работать в Госдуме. А там будет видно.

Конечно, от футбола я никуда не уйду. Это моя жизнь, я всю свою жизнь посвятил этому виду спорта. И я благодарен Господу Богу, что он дал мне возможность реализовать себя и как игрока, и как тренера, насколько это возможно.

Благодаря футболу я приобрел массу друзей и сформировал характер, в жизни мне это очень помогло. Поэтому давайте не будем говорить "Нет". Потому что все в жизни может быть. Хотя, наверное, сегодня мало в это верится. Я надеюсь, что уже подрастает молодое хорошее поколение", - цитирует 63-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Газзаев оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru