Газзаев: "Манчестер Юнайтед" унизил российский футбол"

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Газзаев: "Манчестер Юнайтед" унизил российский футбол"Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал поражение московского ЦСКА английскому "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"К сожалению, у ЦСКА не было никаких шансов во вчерашнем матче. "Манчестер Юнайтед" - это другой уровень, нам остается только принять этот факт. Соперник имел тотальное преимущество во всех возможных футбольных компонентах: в тактике, индивидуальном мастерстве, индивидуальных позициях, скорости, единоборствах и опережениях. "Манчестер" контролировал мяч почти всю игру и не останавливался после забитых голов, а только увеличивал давление. Это тот футбол, к которому мы должны стремиться... Вчера российский футбол унизили. Это был позор", - цитирует 63-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4. | soccernews.ru

комментарии
Евгений

ОБОРОНА ЦСКА НЕ ТАК уж И ПЛОХА, чтобы ПРОПУСТИТЬ ЧЕТЫРЕ штуки от МЮ. Шутки-шутками, но могли пропустить все ВОСЕМЬ! Акинфеев спас от ещё более КРУПНОГО разгрома. Игорь пропустил, но не по своей вине, а по вине, не такой уж и плохой, по российским меткам, обороне армейцев. Гончаренко выбрал НЕ ВЕРНУЮ тактику на игру! Кому он хотел, что доказать, а уж тем более МЮ, у которого состав намного сильнее и мастеровитее ЦСКА! Единственная надежда ЦСКА в этом матче была на армейский футбольный автобус, но Гончаренко решил УДИВИТЬ всех и самого себя! В итоге ПРОИГРАЛ, себя и команду обрёк на справедливую КРИТИКУ! Ставь армейский автобус на подступах штрафной и лови соперника на контратаках! ВСЁ! Следовательно: - Зачем Гончаренко изобретать футбольный велосипед, который, изначально, ОБРЕЧЁН проиграть! Как Гончаренко готовился к игре? Возьми матчи Ростова с МЮ и готовься! Но Гончаренко решил не учиться на ошибках других, а ПЛОДИТЬ свои, КУРАМ насмех! Потому что результат игры ЦСКА с МЮ показал, как Гончаренко готовил команду, так ЦСКА разгромно и ПРОИГРАЛА! Гончаренко! Век живи и век учись, но не на своих, а на чужих ОШИБКАХ! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!

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