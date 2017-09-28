Газзаев: "Манчестер Юнайтед" унизил российский футбол"

Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал поражение московского ЦСКА английскому "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"К сожалению, у ЦСКА не было никаких шансов во вчерашнем матче. "Манчестер Юнайтед" - это другой уровень, нам остается только принять этот факт. Соперник имел тотальное преимущество во всех возможных футбольных компонентах: в тактике, индивидуальном мастерстве, индивидуальных позициях, скорости, единоборствах и опережениях. "Манчестер" контролировал мяч почти всю игру и не останавливался после забитых голов, а только увеличивал давление. Это тот футбол, к которому мы должны стремиться... Вчера российский футбол унизили. Это был позор", - цитирует 63-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, ЦСКА уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4. | soccernews.ru