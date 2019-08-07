Газзаев может вернуться к тренерской деятельности ради Лиги Чемпионов

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Газзаев может вернуться к тренерской деятельности ради Лиги Чемпионов

Известный российский тренер Валерий Газзаев не исключил, что ещё может вернуться к работе, если получит предложение от команды с амбициями бороться за высокие места в Лиге Чемпионов.

"В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, которые есть, за исключение одного - это Лига Чемпионов. Конечно, мне было бы интересно поработать в клубе, который ставит самые серьёзные задачи для достижения и успешного выступления в Лиге Чемпионов, я никогда не скрывал этого", - сказал Газзаев.

65-летний специалист в течение карьеры возглавлял "Спартак" (Орджоникидзе), московское "Динамо" (дважды), "Аланию" (дважды), ЦСКА (дважды), киевское "Динамо", молодёжную и национальную сборную России.

С армейцами Газзаев выигрывал в 2005 году Кубок УЕФА.

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