Газзаев: "Мутко взял отвод на полгода? В случае провала России на ЧМ-2018 виновным признают Алаева, на это и делается расчет"

Теги виталий мутковалерий газзаев

Газзаев: "Мутко взял отвод на полгода? В случае провала России на ЧМ-2018 виновным признают Алаева, на это и делается расчет"
Зампред комитета Госдумы Валерий Газзаев подверг критике Виталий Мутко, который на полгода приостановил выполнение обязанностей на посту президента РФС.

"У президента РФС должна быть четкая принципиальная позиция! Либо человек полностью берет на себя ответственность за всё произошедшее, либо отстаивает свою точку зрения. Что это за формулировка "приостановил выполнение обязанностей в РФС на полгода"!? Как понимать эту ситуацию? Как можно временно приостановить деятельность? Временно можно быть только беременным. Я впервые сталкиваюсь с подобной формулировкой! 

Президент РФС цепляется за последнюю соломинку, лишь бы удержаться. Это не красит мужчину. Нужно с честью и достоинством принять принципиальное решение, а не отходить в сторону от проблем. Почему он сейчас вдруг решил стать патриотом и пошёл судиться с МОК? Отчего не сделал этого раньше? 

Наступает финальная стадия подготовки России к домашнему чемпионату мира. Возникает вопрос — что будет происходить с нашим футболом ближайшие полгода. Ведь в случае чего, виноватым за любые проблемы признают Александра Алаева, исполняющего обязанности президента РФС в этот период. Создаётся впечатление, что на это делается расчет", - приводят слова Газзаева российские СМИ.

Не пропустите: Мутко приостановил свою деятельность в РФС на полгода. | http://soccernews.ru

комментарии
Виктор

Валерий Газзаев сказал все правильно. Нужно быть мужчиной. Это похоже на то когда женщина уходит в декретный отпуск по беременности. А у Мутко какая причина?

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