Газзаев назвал фаворита матча "Зенит" - "Спартак"

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Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".

"Считаю, что обе команды находятся в хорошем состоянии и показывают качественную игру, ответственность, страсть в борьбе. Да, "Зенит" проиграл три последних матча, но к качеству футбола вопросов гораздо меньше, чем к результату. У "Спартака" отмечу характер, проявленный в играх с "Наполи", "Динамо" и, с оговорками, "Лестером". "Наполи" - лидер итальянского чемпионата, одного из сильнейших в Европе. Но победа над итальянским клубом явно вдохновила "Спартак", который выиграл два следующих матча и проявил невероятную волю, сумев спасти вроде бы безнадёжно проигранный матч с "Динамо".

Фаворитом игры назову "Зенит". Преимущество петербургского клуба - в домашних стенах. Важную роль сыграют кадровые потери - мы пока не до конца понимаем, кто готов к игре, а кто нет. Допустим, все видели, что был заменён из-за травмы Малком, ключевой футболист в атаке "Зенита". Непонятна степень готовности Промеса, который против "Лестера" вышел на замену. И, конечно, большая проблема для "Спартака" - дисквалификация Жиго", - сказал Газзаев.

"Зенит" примет "Спартак" в воскресенье, 24 октября, в 19:00 по московскому времени.

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