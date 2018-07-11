Газзаев назвал фаворита в паре Хорватия - Англия

Известный российский тренер Валерий Газзаев порассуждал о сегодняшнем полуфинальном матче ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Англии.

"У сборной Англии очень амбициозная и молодая команда, которая прибавляет от игры к игре и подходит к полуфиналу в очень хорошем состоянии. Особенно это было видно в четвертьфинале со шведами, где они ярко продемонстрировали свои лучшие качества. Считаю, что это была лучшая игра англичан на турнире. Думаю, что сборная Англии по игре имеет преимущество над хорватами и является фаворитом полуфинала" - сказал Газзаев.

Напомним, что матч Хорватия - Англия состоится сегодня в Москве в 21:00 мск.

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