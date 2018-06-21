Газзаев назвал главные разочарования ЧМ

Известный тренер Валерий Газзаев назвал главные разочарования Чемпионата Мира в России.

"Разочаровали Аргентина и особенно Бразилия. Оставляет желать лучшего качество игры французов: такое ощущение, что тренер никак не определится, на кого сделать ставку при наличии такого количества игроков топ-уровня. В принципе, на этом Чемпионате Мира всем фаворитам нелегко, и практически никто из менее сильных команд не сдается без боя. Даже Тунис, Марокко, Коста-Рика, Панама сражались, демонстрируя характер и компенсируя огромной самоотдачей свои тактические и технические огрехи", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, дал оценку старту сборной России на ЧМ. | soccernews.ru