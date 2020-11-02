Газзаев назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

"Давно не видели ЦСКА на первом месте. Это хороший стимул и мотивация для команды, игроков. Сейчас борьба за первую строчку обострилась. Считаю, армейцам пора выигрывать какой-то серьёзный титул. Сейчас команда мотивирована. В этом сезоне за чемпионство, на мой взгляд, будут бороться ЦСКА, "Спартак" и "Зенит". Конечно, я хотел бы, чтобы чемпионами стали армейцы. Это хорошая мотивация для игроков. Сейчас есть реальный шанс побороться за титул, потому что ЦСКА демонстрирует уверенную игру", - сказал Газзаев.

ЦСКА лидирует в чемпионате с 28 очками в 13 турах. "Зенит" и "Спартак" делят второе/третье место, отставая на 1 балл.

66-летний Газзаев возглавлял армейцев с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Команда не выигрывала золотые медали РПЛ с сезона 2015/16.

Не пропустите: Аршавин поделился мнением о составах клубов в РПЛ. | http://soccernews.ru