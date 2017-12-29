Газзаев назвал лучшего футболиста РФПЛ в этом году

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Газзаев назвал лучшего футболиста РФПЛ в этом году

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о лучшем футболисте РФПЛ в 2017 году.

"Вы знаете, Промес, безусловно, выделяется в "Спартаке", он уже достаточно стабильно играет. И в этом году, и в прошлом. Но я бы остановился на Смолове. Объясню, почему. Человек уже третий год подряд - лучший бомбардир нашего чемпионата, он играет очень стабильно. Сейчас уже и на уровне сборной России показывает очень качественную игру. Вот только, к сожалению, команда "Краснодар" не попадает даже в призёры" - приводят слова Газзаева российские СМИ.

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