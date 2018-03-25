Газзаев назвал лучших игроков сборной России в матче против Бразилии

Известный тренер Валерий Газзаев назвал лучших игроков сборной России в товарищеском матче против национальной команды Бразилии.

"Бразилия - хороший соперник, это команда, которая будет реально претендовать на победу на Чемпионате Мира-2018. И на ее фоне хорошо видны наши слабые стороны. Если кого-то и можно выделить в нашей сборной, то это, к сожалению, только двое - Акинфеев и Головин", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Газзаев назвал игру сборной России в матче с бразильцами жалким зрелищем. | soccernews.ru