Газзаев назвал лучших игроков сборной России в матче против Бразилии

Теги россиябразилиявалерий газзаев

Газзаев назвал лучших игроков сборной России в матче против БразилииИзвестный тренер Валерий Газзаев назвал лучших игроков сборной России в товарищеском матче против национальной команды Бразилии.

"Бразилия - хороший соперник, это команда, которая будет реально претендовать на победу на Чемпионате Мира-2018. И на ее фоне хорошо видны наши слабые стороны. Если кого-то и можно выделить в нашей сборной, то это, к сожалению, только двое - Акинфеев и Головин", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Газзаев назвал игру сборной России в матче с бразильцами жалким зрелищем. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Матч номер два для Рональда Кумана: Португалия против Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов