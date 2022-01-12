Газзаев назвал оптимальное количество клубов для РПЛ

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Газзаев назвал оптимальное количество клубов для РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что число участников Российской Премьер-Лиги необходимо увеличить до 18 клубов.

"Это очень важный вопрос для такой огромной страны, как Россия. У нас большие возможности, прекрасная инфраструктура. Оптимальный вариант для РПЛ – 18 клубов. И УЕФА тоже рекомендует, чтобы в чемпионатах было не больше 20, но не меньше 18 команд. Это дает возможность УЕФА составить единый европейский календарь, в том числе для сборных. Мы провели чемпионат мира, есть стадионы. Мы обязательно должны увеличить количество команд в РПЛ", – сказал Газзаев в передаче "Есть тема" на "Матч ТВ".

Стоит отметить, что 18 клубов участвовали в чемпионатах России с 1994 по 1996 годы. Но с 1997 года количество клубов было уменьшено до 16-ти из-за перегруженности календаря.

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