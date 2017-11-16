Известный российский тренер Валерий Газзаев назвал положительные и отрицательные моменты в игре сборной России.

"Браво" пока кричать, наверное, рано. Но большая разница между игрой с испанцами и матчем против аргентинцев, конечно, очевидна. Самое главное - я не увидел никакого страха в действиях наших футболистов. Вообще никакого. Складывалось впечатление, что встречались две равные по силе команды. Бросалась в глаза уверенность и раскрепощённость наших ребят.

Что не понравилось? Оборона оставляет желать лучшего. Лунев проявил себя очень неплохо, показал, что у нас два хороших вратаря - он и Акинфеев. Желаю Андрею скорейшего выздоровления после травмы. Но чтобы на что-то серьёзное рассчитывать на домашнем Чемпионате Мира, нам крайне необходимо укрепить защиту" - сказал Газзаев.

Напомним, что сборная России проиграла Аргентине со счётом 0:1 и сыграла вничью с Испанией - 3:3.

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