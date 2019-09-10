Газзаев назвал причину невнятной игры сборной России в матче с Казахстаном

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев подвёл итоги матча с Казахстаном в рамках шестого тура квалификации Евро-2020.

"У нас было большое преимущество, но не было свежести, хорошей реализации моментов. Очень много эмоций было потрачено в игре с Шотландией. Игра с Казахстаном получилась очень тяжёлой, гости практически все 90 минут хорошо оборонялись, пытаясь выходить вперёд исключительно за счёт контратак.

Мы практически обеспечили себе место на Чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться. Обычно после такого результата болельщики забывают сразу всё, прощают все промахи, наступают праздник и радость от победы", - сказал Газзаев.

Напомним, что Россия одолела Казахстан благодаря голу на 89-й минуте. В активе команды 5 побед в 6 турах отбора.

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