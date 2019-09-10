Газзаев назвал причину невнятной игры сборной России в матче с Казахстаном
Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев подвёл итоги матча с Казахстаном в рамках шестого тура квалификации Евро-2020.
"У нас было большое преимущество, но не было свежести, хорошей реализации моментов. Очень много эмоций было потрачено в игре с Шотландией. Игра с Казахстаном получилась очень тяжёлой, гости практически все 90 минут хорошо оборонялись, пытаясь выходить вперёд исключительно за счёт контратак.
Мы практически обеспечили себе место на Чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться. Обычно после такого результата болельщики забывают сразу всё, прощают все промахи, наступают праздник и радость от победы", - сказал Газзаев.
Напомним, что Россия одолела Казахстан благодаря голу на 89-й минуте. В активе команды 5 побед в 6 турах отбора.
Не пропустите: Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Казахстаном. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вратарь сборной Кюрасао умер перед матчем Лиги Наций КОНКАКАФ
-
Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Казахстаном
-
Президент "Урала" назвал условие для подписания Кокорина и Мамаева
-
Главные новости дня: 9 сентября
-
Германия и Нидерланды одержали уверенные победы в матчах отбора Евро-2020
Лента новостей
-
Фекир рассказал, как сорвался его переход в "Ливерпуль"
-
Газзаев назвал причину невнятной игры сборной России в матче с Казахстаном
-
ЦСКА решил выкупить трансфер Лукаса Сантоса
-
Вратарь сборной Кюрасао умер перед матчем Лиги Наций КОНКАКАФ
-
Комличенко оценил вероятность своего ухода из "Млады Болеслав" зимой
-
Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Казахстаном
-
Семин рассказал о состоянии травмированных игроков "Локомотива"
-
Президент "Урала" назвал условие для подписания Кокорина и Мамаева
-
Сборная России прилетела в Москву
-
Рамос высказался о возможном переходе Погба в "Реал"
-
Бородюк - об игроках сборной России: "Много пиара, но им еще многому надо учиться"
-
Гнабри установил рекорд сборной Германии в 21-м веке
-
Черчесов оценил поддержку болельщиков в Калининграде
-
Главные новости дня: 9 сентября
-
"Реал" трогательно поздравил Модрича с 34-летием
-
Симеоне поделился своей свадебной фотографией
-
Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победного матча с Казахстаном
-
Черчесов сделал заявление о победе сборной России над Казахстаном
-
Сборная Россия выдала рекордную серию при Черчесове
-
Ибрагимович удостоится памятника в Швеции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4