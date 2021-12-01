Газзаев назвал российского нападающего, который похож на Мбаппе по стилю игры
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев схож по игровому стилю с форвардом "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килианом Мбаппе.
"На сегодня Грулев является самым перспективным российским форвардом. Он обладает неимоверными физическими, техническими и скоростными данными. И, что очень важно, у него есть чувство гола. Он все время ищет, как забить. Если взять сходство в мировом футболе, есть Мбаппе, Лукаку. Плюс ещё Холанд. У них мощь, скорость, техника. Все это есть и у Грулёва", - сказал Газзаев в видео, опубликованном на YouTube-канале Геннадия Орлова.
22-летний Грулев является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.
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