Газзаев назвал РПЛ болотом

Известный в прошлом тренер, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев нелестно отозвался о нынешнем уровне российской Премьер-лиги.

"Вылет "Динамо" и "Ростова" в квалификации Лиги Европы, к сожалению, не случайность, а печальная тенденция. Потому что вспоминается прошлый год, когда отбор точно так же не сумели пройти тульский "Арсенал" и "Спартак"... Причём их соперниками тоже были команды из чемпионатов с более низким на тот момент рейтингом УЕФА, чем РПЛ. Конечно же, это болезненный удар по репутации российского футбола и страны, которая два года назад успешно провела Чемпионат Мира, ставший по словам президента ФИФА Джанни Инфантино лучшим в истории мировых первенств.

На сегодняшний день в России создана уникальная футбольная инфраструктура, которой нет равных в мире. Но уровень футбола оценивают не только по наличию стадионов, но и по выступлению сборной и клубов на международной арене. И если национальная команда в последнее время выглядит достойно, то на клубном уровне нам гордиться абсолютно нечем. В последние десять лет результата нет, и мы вынуждены признать, что средний уровень футбола в России падает. Пришло время задуматься, почему так происходит.

В каждом серьёзном деле нужна система, которая даёт результат. Это касается любой области - бизнеса, политики и, безусловно, спорта. А если система не даёт результата, значит, она не работает - и настало время что-то менять. Давайте признаем: сегодня российская лига - это настоящее болото. Все это видят, но почему-то молчат. Как известно, если футболисты не дают результат, их меняют. Если тренер не даёт результат, его тоже меняют. В связи с этим я хочу задать один вопрос. Если руководители лиг не дают результат, почему их не меняют?! Почему они остаются и продолжают повторять: "У нас самая лучшая лига, у нас всё нормально", - сказал Газзаев.

"Динамо" вылетело от тбилисского "Локомотива", а "Ростов" - от "Маккаби" из Хайфы. В еврокубках осталось четыре российских клуба: "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лиге Чемпионов, ЦСКА - в Лиге Европы.

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