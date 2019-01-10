Газзаев не собирается участвовать в выборах президента РФС
Известный российский тренер Валерий Газзаев не собирается участвовать в выборах президента РФС.
"Меня всегда волнует положение дел в российском футболе, потому что этому виду спорта я посвятил всю свою жизнь и большую часть карьеры. Однако на данный момент у меня объективно очень много другой, ничуть не менее важной работы - в Государственной Думе. Поэтому я не планирую в этот раз баллотироваться" - сказал Газзаев.
Напомним, что выборы нового руководителя РФС запланированы на 22 февраля. Выдвижение кандидатов будет происходить до 12 февраля.
На сегодняшний день единственным кандидатом на вакантный пост является председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков. Ранее от участия в голосовании отказались Игорь Лебедев, Алексей Сорокин и Александр Алаев.
Не пропустите: Сын Жириновского высказался о возможности баллотироваться на пост президента РФС. | http://soccernews.ru
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