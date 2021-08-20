Газзаев не согласен с выбором главного тренера для сборной России

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Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев рассказал о своём отношении к назначению Валерия Карпина на пост наставника национальной сборной.

"Сборную, на мой взгляд, должен возглавлять опытный и авторитетный тренер с большим багажом побед и достижений, с победными традициями. Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной Сергея Семака. Он трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это непросто. Один раз можно победить. Но три подряд - значит, тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, обладает большим тактическим кругозором и сильным характером.

До конца этого сезона Семак мог спокойно совмещать. У Сергея есть победные традиции как у футболиста и как у тренера. Но это моё личное мнение. Назначен Валерий Георгиевич Карпин. Пожелаем ему удачи и реализации всех планов!" - сказал Газзаев.

Напомним, что РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. Он сменил у руля сборной Станислава Черчесова.

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