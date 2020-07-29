Газзаев - о Кокорине: "Звезда местного значения. Серьезных достижений у него нет"

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, что думает о нападающем "Зените" Александре Кокорине.

"Я бы сказал не только про него, но и про Павла Мамаева. Это, безусловно, талантливые футболисты, которые не растеряли свои качества. Оба неслучайно сразу стали ведущими игроками в своих новых клубах. Видно, что они попали в свою стихию, у них есть жажда игры и желание реабилитироваться после скандала.

Но время идет, годы летят. Кокорин вроде бы всегда был на слуху, случались проблески - но глобально серьезных достижений в сборной, в клубах на международном уровне, да и во внутреннем чемпионате у него нет. Звезда местного значения? Устраивает ли это его самого?

Безусловно, каждый спортсмен стремится получить выгодный контракт. Но хочется, чтобы помимо этого футболист ставил перед собой самые большие и амбициозные спортивные задачи. Любой игрок спустя годы вспоминает не количество заработанных денег, а число титулов, побед и забитых голов", - заявил Газзаев.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы "Локомотив" и "Динамо", "Спартак" и "Рубин"

Напомним, контракт 29-летнего Кокорина с "Зенитом" истекает 31 июля, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне форвард выступал за "Сочи" на правах аренды, провел 10 матчей и забил семь голов.

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