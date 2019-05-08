Газзаев - о матче "Барселоны" с "Ливерпулем": "Это огромный удар по самолюбию"
Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев рассказал, что думает о матче "Барселоны" с "Ливерпулем" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4). Об этом сообщает News.ru.
"Это точно провал. Они выигрывали со счетом 3:0...Это "Барселона", а не какой-то рядовой клуб. Это огромный удар по самолюбию, по имиджу и репутации клуба. Серьёзный удар и для игроков, которые, наверное, думали, что уже в финале", - сказал Газзаев.
Напомним, вчера, 7 мая, "Ливерпуль" совершил невероятный камбек, обыграв "Барселону" со счетом 4:0. По сумме двух матчей мерсисайдцы вышли в финал турнира.
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|27
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