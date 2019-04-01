Газзаев - о матче ЦСКА: "Чемпионы не отдают такие встречи, как игра с "Уфой"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что думает о ничейном результате красно-синих в матче 21-го тура с "Уфой" (2:2). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, на протяжении всего матча московский клуб вел в счете 2:0, однако башкирский клуб в конце тайма сумел забить два ответных гола.

"Конечно, в этом матче ЦСКА должен был выигрывать со счетом 3:0, а не заканчивать встречу вничью - 2:2. Потеря концентрации. В таких матчах нужно играть до конца, сохранять мобильность, внимание вплоть до последних секунд. А здесь получилось, что сначала пропустили на 87-й минуте. Уже серьезный звонок. Надо было сделать выводы. А в итоге получилось, что в эпизоде со вторым пропущенным голом троих игроков "Уфы" оставили на дальней штанге! Как такое возможно? Ведь на установке всегда четко разбирается, кто с кем должен играть на "стандартах".

Понимаете, вот как раз чемпионы не отдают такие матчи, как игра с "Уфой", не упускают преимущество в два мяча, берут три очка с такими командами", - сказал Газзаев.

ЦСКА занимает 4 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.

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