Газзаев - о сборной России: "ЧМ-2018 был случайностью?"

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Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев поделился мыслями о провальном выступлении национальной сборной на Евро-2020.

"Такое выступление сборной - это унижение для всего нашего футбола. Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать.

Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом Чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018", - сказал Газзаев.

Напомним, что российская сборная вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа. Команда победила Финляндию (1:0), а также потерпела разгромные поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняв последнее место в квартете.

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