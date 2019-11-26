Газзаев - о возможном отстранении сборной России от Евро-2020: "Не думаю, что УЕФА на это пойдёт"
Известный российский тренер Валерий Газзаев не верит, что национальная сборная страны будет отстранена от участия в финальной части Евро-2020.
"Мы должны сохранять спокойствие и уверенность. 9 декабря пройдёт исполком WADA, где мы получим юридическое решение. Считаю, что сейчас всё нагнетание ситуации, особенно со стороны западных СМИ, идёт для того, чтобы организовать давление на исполком WADA. Ведь перед ЧМ-2018 было то же самое. Даже тренер сборной Англии Гарет Саутгейт говорил, что из-за подобных публикаций английская команда недосчиталась нескольких десятков тысяч болельщиков. Тем более сама сборная Англии увидела, что в России всё хорошо и насколько высок уровень организации Чемпионата Мира.
Что касается возможного отстранения сборной России от Евро-2020, то не думаю, что УЕФА на это пойдёт, потому что никаких проблем с допингом в футболе у нас не было. К тому же Россия - одна из хозяек этого турнира, поэтому я думаю, что УЕФА не пойдёт на такие меры. К тому же ещё одним аргументом является наш Чемпионат Мира, который был проведён на высочайшем уровне", - сказал Газзаев.
Напомним, что России грозят серьёзные санкции из-за допингового скандала. РУСАДА подозревают в манипуляциях с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
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