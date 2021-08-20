Газзаев объяснил вылет "Спартака" из Лиги Чемпионов
Фото твиттер Sport24
Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о поражении "Спартака" в противостоянии с "Бенфикой" в квалификации Лиги Чемпионов.
Напомним, что "красно-белые" проиграли оба матча с одинаковым счётом 0:2 и вылетели в Лигу Европы.
"Глядя на "Бенфику" на фоне "Спартака", мы увидели огромную разницу в качестве и уровне футбола, в исполнении индивидуальных и командных действий. Любой технический или тактический приём выполнялся игроками португальской команды на очень высокой скорости. Футболисты из Лиссабона отличались быстротой мышления и исполнения. Кто медленнее думает на поле, тот, естественно, и терпит поражение.
При этом по составу "Спартак", на мой взгляд, является одним из сильнейших в нашем чемпионате, обладает качественной группой исполнителей во всех линиях и не сказать, чтобы очень сильно уступает "Бенфике". Однако неудачи дома и в гостях получились безоговорочными, у москвичей вообще не было шансов. Значит, дело в подготовке к матчам, атмосфере как внутри клуба, так и вокруг него", - сказал Газзаев.
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