Газзаев: "Обязаны ставить задачу - выйти в финал, этому способствуют три фактора"

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о выступлении сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Считаю, что теперь мы обязаны ставить еще более глобальные задачи. Выход в финал! Об этом позволяют говорить три фактора: текущее состояние сборной, бешеная поддержка со стороны болельщиков и состав двух половин турнирной сетки. Если в одной части собраны Франция, Бразилия, Бельгия и Уругвай (каждая страна - реальный претендент на первое место, лучшие из лучших), то в нашей половине - более приемлемые соперники. Да, тоже сильные, но назвать их совсем уж непроходимыми нельзя.

Наши игроки и тренерский штаб должны понимать: такой реальный шанс предоставляется раз в жизни! Надо настраивать футболистов исключительно на борьбу за финал - до него ведь осталось не десять матчей, а всего лишь два", - цитирует 63-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Субашич оценил силу сборной России. | soccernews.ru