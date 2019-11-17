Газзаев оценил игру Гильерме в матче с Бельгией

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об игре голкипера Гильерме в матче против Бельгии (1:4).

"Гильерме сыграл не очень убедительно и это повлияло на результат. По моему мнению, в трех из четырех пропущенных голов он мог бы выручить", - сказал Газзаев.

Гильерме дебютировал за сборную России в 2018 году. За это время он провел 11 официальных встреч, в которых пропустил 8 голов.

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