Газзаев оценил итоги сезона для своего бывшего клуба ЦСКА

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о результатах "армейцев" в сезоне-2019/20.

"ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать. Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции - в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности. К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами - Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял 4 место и добыл путевку в групповой этап Лигу Европы.

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