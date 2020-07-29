Газзаев оценил итоги сезона для своего бывшего клуба ЦСКА
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о результатах "армейцев" в сезоне-2019/20.
"ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать. Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции - в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности. К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами - Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
По итогам минувшего сезона ЦСКА занял 4 место и добыл путевку в групповой этап Лигу Европы.
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|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
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|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
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|23
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|23
|22