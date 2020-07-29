Газзаев оценил итоги сезона для своего бывшего клуба ЦСКА

Теги валерий газзаевцска москвавиктор гончаренко

Газзаев оценил итоги сезона для своего бывшего клуба ЦСКА

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о результатах "армейцев" в сезоне-2019/20.

"ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать. Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции - в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности. К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами - Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно", - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял 4 место и добыл путевку в групповой этап Лигу Европы.

А еще: Mash: Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бранислав Иванович покинул "Зенит"

Бранислав Иванович покинул "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов