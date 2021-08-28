Газзаев оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов для "Зенита"

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Газзаев оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов для "Зенита"

Фото твиттер Sport24

Известный в прошлом российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах "Зенита" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Напомним, что в соперники "сине-бело-голубым" достались "Челси", "Ювентус" и "Мальме".

"Безусловно, в группе собрались сильные команды, которые хотят занимать только первые места. "Челси" - победитель Лиги Чемпионов. В "Ювентусе" новый тренер. А "Мальме" на своём стадионе вообще не проигрывает во всех международных встречах, клуб с большими традициями. А "Зенит"? Три раза подряд победитель чемпионата России! Команде из Санкт-Петербурга нужно будет проявить характер, использовать все свои качества, техническое оснащение, применить выверенную тактику и великолепную подготовку.

Такие матчи с такими соперниками, особенно в Лиге Чемпионов, - это выставочные игры, которые смотрит весь футбольный мир. Пора "Зениту" не только во внутреннем чемпионате играть на голову выше всех, но и в Лиге Чемпионов побороться. Семаку пора выходить из группы. Команда стабилизировалась, осуществила хорошие трансферы. У всех есть шансы выйти из группы! Я посмотрел, что пишут: "Ах, ух, какая группа". Ну что это такое? Тогда не надо участвовать в таких турнирах, а надо быть звёздами местного масштаба", - считает Газзаев.

Расписание матчей "Зенита" в групповом этапе Лиги Чемпионов доступно по ссылке.

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