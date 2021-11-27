Газзаев оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022

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Газзаев оценил итоги жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022

Фото твиттер "Спорт-Экспресс"

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от выступления национальной команды в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Первый соперник россиян - Польша (24 марта). В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина встретятся со Швецией или Чехией (29 марта).

"Нам достался непростой соперник. У сборной Польши команда сбалансированная. Многие футболисты играют в хороших зарубежных клубах. Поэтому очень непростой матч предстоит. Конечно, мы обязательно должны надеяться на то, что мы обыграем Польшу. Тем более мы дома играем. Я не сомневаюсь в этом, но, тем не менее, очень тяжёлый матч будет. Надеемся, что наша сборная подготовится.

Давать сегодня какие-то комментарии по поводу результата я бы не стал. Но наша сборная должна попасть на чемпионат мира, тут двух мнений быть не может. Главная задача - пробиться на этот турнир. Соперник непростой, и тут ещё очень важный момент - после зимнего перерыва нужно быть в оптимальной форме. В марте у нас ещё только начало заключительного этапа чемпионата будет. Кто в каком состоянии будет из игроков - это всё очень сложно. Так что к игре нужно тщательно подготовиться", - сказал Газзаев

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