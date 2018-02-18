Газзаев оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев рассказал о задачах команды на ЧМ-2018.

"Могу с определенной уверенностью сказать, что у нас неплохая атака и средняя линия. Достаточно хорошо укомплектована вратарская позиция. Что касается защиты, то в том сочетании, в каком она играла, можно сказать, что ее у нас нет.

Все говорят, что нам попалась очень легкая группа. Визуально так и есть. Но на самом деле сборная Уругвая на сегодняшний день одна из лучших команд Южной Америки, а сборная Египта одна из лучших команд Африки. Несколько египтян играют в Англии, это тоже существенный фактор.

Будем надеяться, что сборная России выйдет из группы. Мы все должны ее поддерживать. Будет отличным результатом, если команда выйдет в четвертьфинал или полуфинал. Другой задачи мы по определению ставить не можем" - приводят слова Газзаева российские СМИ.

Читайте также: ФИФА опубликовала результаты перепроверки допинг-проб игроков сборной России. | http://soccernews.ru