Газзаев оценил перспективы Тедеско на посту главного тренера "Спартака"

Известный российский тренер Валерий Газзаев порассуждал о шансах вероятного нового наставника "Спартака" Доменико Тедеско добиться успеха с "красно-белыми".

"К возможному приглашению Тедеско в "Спартак" отношусь отрицательно. Есть несколько не менее перспективных молодых российских тренеров. Парфёнов, Евсеев. Не говоря уже о Карпине. Это те специалисты, которые знают традиции и историю "Спартака", понимают реалии российского чемпионата. Мне кажется, приглашение кого-то из таких специалистов было бы оправданным. Тем более, все они показывают результат с более скромными клубами. Почему не дать им шанс?

А Тедеско - очередной эксперимент, который может закончиться, как всегда, неудачно. Можно понять, когда, к примеру, "Зенит" приглашал Спаллетти, Адвоката, Виллаш-Боаша, Манчини - авторитетных европейских тренеров с большим опытом и достижениями. А Тедеско провёл в Бундеслиге полтора сезона", - сказал Газзаев.

Напомним, что 29 сентября "Спартак" покинул Олег Кононов, сейчас обязанности главного тренера исполняет Сергей Кузнецов.

По итогам 12 туров "народная команда" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: "Спартак" поставил перед Тедеско задачу на остаток сезона. | http://soccernews.ru