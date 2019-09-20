Газзаев оценил позорные поражения "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мыслями о разгромных поражениях "Краснодара" и ЦСКА в матчах первого тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что "быки" были уничтожены "Базелем" (0:5), а армейцев деклассировал "Лудогорец" (1:5), забив все пять голов во втором тайме.

"Это, конечно, провал. Это удар по имиджу российского футбола, нехороший сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола. Сегодня было наглядно показано, что европейский и российский футбол разные по уровню.

Что касается ЦСКА, то нельзя такие эксперименты с составом проводить в матчах такого уровня. А молодым игрокам "Краснодара", которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли "Олимпиакосу" 0:4 - намечается нехорошая тенденция в еврокубковых матчах", - сказал Газзаев.

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