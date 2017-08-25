Газзаев оценил шансы ЦСКА в Лиге Чемпионов
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов оценил шансы армейцев на выход в плей-офф турнира.
Напомним, что в соперники московской команде достались "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель".
"У ЦСКА есть возможность достаточно успешно сыграть и выйти из группы, но для этого нужно усиление, прежде всего, в линии атаки. Я не скажу, что кардинально что-то изменилось в игре команды по сравнению с прошлым годом. Фаворитом в группе является "Манчестер Юнайтед", а остальные команды имеют равные шансы на выход в плей-офф" - сказал Газзаев.
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