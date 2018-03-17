Газзаев оценил шансы ЦСКА в противостоянии с "Арсеналом"

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Газзаев оценил шансы ЦСКА в противостоянии с "Арсеналом"

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы армейцев в противостоянии с "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы.

"На таком этапе лёгкого жребия быть не может. Нас ждёт очень хорошее, интересное противостояние. Уверен, с такой игрой, как в гостях против "Лиона", армейцы вполне могут рассчитывать на успех и против лондонцев. Да, "Арсенал" - команда очень серьёзная. Но так тем почётнее может стать победа. И, кстати, напомню - история противостояния ЦСКА с "Арсеналом" - со знаком плюс. Так что я надеюсь, что наша команда пройдёт английскую. Буду переживать и всей душой болеть за ЦСКА. Если армейцы победят "Арсенал", то будут иметь большие основания претендовать даже на выход в финал Лиги Европы" - сказал Газзаев.

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне, а ответный - 12 апреля в Москве. 

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