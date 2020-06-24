Газзаев опроверг информацию о том, что может вновь возглавить ЦСКА
Депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев опроверг новость о том, что он готов возглавить ЦСКА.
"С удивлением и недоумением прочитал в СМИ информацию о себе применительно к ЦСКА. Это фейк-новость, откровенная дезинформация. Данная тема даже не поднималась, я ни с кем и никогда ее не обсуждал.
Да, действительно, я от всей души переживаю за армейский клуб, где прошла очень важная и успешная часть моей тренерской карьеры. Но ни о каких переговорах и тем более выдвижении условий речи идти не может. Уже несколько лет я полностью погружен в важную государственную работу и сосредоточен на ней", - сказал Газзаев.
Напомним, что нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об отставке. Руководство "армейцев" пока не приняло отставку и просит белорусского специалиста доработать до конца сезона.
65-летний Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 годы, а также с 2004 по 2008 годы. Под его руководством московский клуб трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.
Не пропустите: "Это просто верх цинизма": Газзаев высказался о разгроме "Ростова" от "Сочи". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гендиректор "Арсенала" сдал второй тест на коронавирус
-
Газзаев опроверг информацию о том, что может вновь возглавить ЦСКА
-
Главные новости дня: 23 июня
-
Артета: "Похоже, Мартинелли выбыл на несколько месяцев"
-
"Парма" в гостях обыграла "Дженоа", а "Торино" был сильнее "Удинезе" в Серии А
-
"Бенфика" проиграла "Санта-Кларе", пропустив гол на 95-й минуте
-
Гол Ракитича помог "Барселоне" обыграть "Атлетик"
-
Кейн помог "Тоттенхэму" обыграть "Вест Хэм" в АПЛ
-
Селюк ответил Кикнадзе, который назвал его странным человеком
-
Жена Вагнер Лава прокомментировала переход футболиста в "Кайрат"
-
Кикнадзе назвал Селюка самым странным человеком
-
"Арсенал" и Давид Луиз близки к продлению контракта
-
Стало известно, сколько зарабатывает Дмитрий Тарасов
-
Три футболиста ПСЖ переболели коронавирусом
-
"Атлетико" обыграл "Леванте", а "Вальядолид" сыграл вничью с "Хетафе" в Ла Лиге
-
Месси, Суарес и Гризманн - в старте "Барселоны" на матч с "Атлетико"
-
"Наполи" на выезде обыграл "Верону" в Серии А
-
В матче "Лестер" - "Брайтон" победитель не был выявлен
-
Экс-защитник ЦСКА Галямин считает, что Гончаренко поступил некрасиво по отношению к клубу
-
Болельщики "Нанта" включили Салу в сборную десятилетия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22