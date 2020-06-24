Газзаев опроверг информацию о том, что может вновь возглавить ЦСКА

Депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев опроверг новость о том, что он готов возглавить ЦСКА.

"С удивлением и недоумением прочитал в СМИ информацию о себе применительно к ЦСКА. Это фейк-новость, откровенная дезинформация. Данная тема даже не поднималась, я ни с кем и никогда ее не обсуждал.

Да, действительно, я от всей души переживаю за армейский клуб, где прошла очень важная и успешная часть моей тренерской карьеры. Но ни о каких переговорах и тем более выдвижении условий речи идти не может. Уже несколько лет я полностью погружен в важную государственную работу и сосредоточен на ней", - сказал Газзаев.

Напомним, что нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об отставке. Руководство "армейцев" пока не приняло отставку и просит белорусского специалиста доработать до конца сезона.

65-летний Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 годы, а также с 2004 по 2008 годы. Под его руководством московский клуб трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

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